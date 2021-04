Fiorentina, Martinez Quarta: “Contro l’Atalanta sfidiamo l’attacco migliore della Serie A”

La domenica di Serie A si chiuderà alle 20:45 con la sfida tra Fiorentina ed Atalanta. Da una parte i bergamaschi continuano a rincorrere il sogno Champions League; la squadra di Gasperini è in forma e vuole dare continuità ai risultati. Dall’altra, la Viola non sta vivendo un periodo di forma particolarmente brillante, ma la compagine guidata da Iachini ha bisogno di raccogliere punti per togliersi definitivamente dalle zone pericolose della classifica. Il difensore della Fiorentina, Martinez Quarta, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club per commentare la delicata sfida di domenica sera:

“L’attacco dell’Atalanta è il migliore della Serie A, noi difensori ci stiamo preparando in maniera particolare. Sarà una partita importante e cercheremo di fare il nostro meglio, soprattutto in difesa. La squadra bergamasca è tra le prime in classifica ma noi abbiamo bisogno di punti. Mancheranno Ribery e Pulgar che sono due giocatori fondamentali per noi, ma in rosa c’è la qualità per poterli sostituire al meglio“.