Fiorentina-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Fiorentina-Milan si gioca oggi, domenica 21 marzo 2021, alle ore 18.00 per la 28^ giornata di Serie A. Gara importante per entrambe le formazioni che cercano i tre punti per obiettivi diversi. Padroni di casa alla ricerca di una zona migliore e più tranquilla della classifica, ospiti per non perdere il treno scudetto.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte di Prandelli e Pioli rispettiviamente per Fiorentina e Milan:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Fiorentina-Milan si disputerà, come detto, questa sera domenica 21 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle ore 18.00.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la sfida Fiorentina-Milan. Quest’ultima andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Per quanto concerne la telecronaca della gara, questa sarà curata da Maurizio Compagnoni e da Massimo Ambrosini che provvederà al commento tecnico.

Esistono altre modalità per seguire la partita tra Fiorentina-Milan. Chi lo preferisse potrà vedere la sfida anche in diretta streaming, mediante Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa sarà possibile seguire Fiorentina-Milan in diretta streaming su NOW TV, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.