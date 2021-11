Fiorentina-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 la sfida del Franchi

Fiorentina-Milan si gioca questa sera, sabato 20 novembre alle 20:45 per la 13^ giornata di Serie A. Big match al Franchi tra la Viola di Vincenzo Italiano e i rossoneri guidati dall'ex Stefano Pioli, pronto ad una gara dall'elevato tasso emotivo visto il suo passato in quel di Firenze.

Fiorentina-Milan, le formazioni

Formazioni di difficile lettura, soprattutto per i padroni di casa che dovranno fare i conti con diverse assenze in difesa. Nel Milan, invece, unico forte dubbio in avanti col ballottaggio tra Giroud e Ibrahimovic per la maglia da centravanti. Questi i possibili 22 scelti da Italiano e Pioli:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejón, Vlahovic, Saponara.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leão; Ibrahimovic.

Dove vedere il match

Fiorentina-Milan si disputerà come anticipato questa sera sabato 20 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. La gara di Serie A della 13^ giornata avrà inizio alle 20:45.

L'anticipo odierno tra Fiorentina e Milan sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida del Franchi potrà essere vista anche in tv per gli abbonati Sky. Precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per quanto riguarda la visione in streaming, due possibilità. DAZN e Sky Go. In entrambi i casi la visione sarà disponibile su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, previo scaricamento delle relative app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Esiste poi un'ulteriore opzione è costituita da NOW.