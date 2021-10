Fiorentina, Milenkovic: “Con Italiano giochiamo un calcio diverso. Con Pioli…”

Nikola Milenkovic racconta come sta cambiando la Fiorentina di Vincenzo Italiano

La Fiorentina sta mostrando una crescita notevole da quando è arrivato Vincenzo Italiano in panchina. I viola si stanno affacciando in zona Europa. Il difensore Nikola Milenkovic racconta ai canali del club toscano come si spiega questo cambiamento così radicale: "Quest’anno giochiamo un calcio diverso da quelli precedenti. Mi sto divertendo molto, così come tutti i miei compagni. Com'è lavorare con Italiano? Urla sempre. Non si ferma un secondo. Mette tanta passione in quello che fa e si vede. Lo percepiamo anche noi. È una delle migliori armi che abbiamo. Il mio obiettivo è dedicare tutto al calcio. Nei primi quattro mesi a Firenze ho lavorato molto per debuttare con la Fiorentina. Mister Pioli non faceva che raccomandarmi di avere pazienza. Poi il giorno di una partita, all'ora di pranzo, mi fu detto che avrei giocato".