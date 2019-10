Fiorentina, Milenkovic: “Piedi ben saldi a terra. Ribery? Un leader”

Con una sua rete, Nikola Milenkovic ha deciso il lunch match della settima giornata di Serie A tra Fiorentina e Udinese. Queste le parole del difensore viola al termine della gara a Sky Sport.

PIEDI PER TERRA – “Alcune partite si decidono in questo modo, io devo solamente fare i complimenti ai miei compagni, allo staff e ai tifosi. Per noi, avere 36.000 persone che ci seguono, è una responsabilità in più. Siamo una squadra giovane con alcuni campioni, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra e pensare solamente alla prossima partita. Ad inizio campionato giocavamo bene ma i risultati non arrivavano, ora finalmente stiamo raccogliendo i frutti. Ribery? E’ un leader, dà sempre una mano ai giovani”.