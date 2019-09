Fiorentina, Montella: “Bentornato Sarri, Ribery sarà titolare. Sento fiducia totale dalla società”

Alla ricerca dei primi punti in questo campionato Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina. L’entusiasmo è alle stelle per il grande mercato, ma finora due sconfitte in altrettante giornate di Serie A. E domani arriva al Franchi la Juventus, che al contrario è prima in classifica. Ecco le parole del tecnico Viola nella conferenza stampa della vigilia: “Anzitutto sono contento che Sarri torni in panchina, in carriera ci siamo incrociati spesso. È un piacere ritrovarlo – ha esordito Montella, che poi si focalizza sul match -. Sono motivato e fiducioso, ho voglia di lavorare, finalmente posso farlo con la rosa al completo. Ribery è forte, sta bene e fino a prova contraria sarà titolare; i bianconeri hanno perso solo l’8% delle partite negli ultimi 8 anni, vincendone il 70%. Vanno a mille all’ora, ma le grandi storie nascono da partite impossibili. Dobbiamo mettere convinzione per scrivere l’inizio della nostra storia”.

Manca da tanto tempo il successo in casa: “Gli allenatori vengono valutati per ciò che fanno, bisogna farmi lavorare perché non ho avuto mai la rosa al completo come adesso. Per quanto posso, sono sereno”.

Sulla sfida fra Ribery e Cristiano Ronaldo: “Una partita nella partita. Sono due giocatori che ricoprono lo stesso ruolo e che in carriera hanno vinto molto. Non per questo, però, decideranno per forza loro la sfida”.

Sulla fiducia della società: “Continuo a sentirla, e tanto pure. Parlo tutti i giorni con la proprietà, per me un cambio sarebbe folle, non esistono motivo per farlo. Abbiamo cambiato 18 giocatori, sento la fiducia totale di tutti e, ripeto, sono sereno”.

Sul nuovo arrivato Pedro, esterno offensivo brasiliano: “Grande voglia e qualità fisiche non indifferenti. Come condizione è un po’ indietro rispetto ai compagni di squadra”.