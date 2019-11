Fiorentina, Montella: “Cagliari superiore, per noi è stato un calvario”

Pesantissimo ko per la Fiorentina nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. I viola sono stati travolti per 5-2 dal Cagliari alla Sardegna Arena. Queste le parole del tecnico Vincenzo Montella al termine del match.

DELUSIONE – “C’è poco da commentare, il Cagliari è stato nettamente superiore, innanzitutto dal punto di vista del temperamento. Questo è stato un grande errore, deve servirci da lezione. La gara è stata un calvario, non c’è mai stata una reazione con continuità, eccezion fatta per quando siamo finiti sul 5-0. Siamo comunque ottavi, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto fin qui. Non abbiamo affrontato bene la partita: negli undici titolari c’erano quarant’anni di differenza tra noi e loro. Quando si ha una squadra giovane può capitare di sbagliare una partita. L’unica cosa positiva della partita è stato Vlahovic”.