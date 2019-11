Fiorentina, Montella: “Ci è mancato il gol, ma con questo spirito si cresce”

La Fiorentina esce sconfitta contro il Lecce. Il tecnico viola Vincenzo Montella commenta il k.o. ai microfoni di DAZN: “Complimenti al Lecce: quando una neopromossa vince in trasferta è sempre un gran colpo. Penso che la Fiorentina abbia fatto una grande gara sotto l’aspetto caratteriale. La squadra era viva. Nei primi 20-25 minuti abbiamo giocato prettamente in fase offensiva, ma non siamo riusciti a sbloccare la gara. Ma la squadra ha dato ogni goccia di sudore. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, ma il calcio è anche questo. Mi aspettavo di vincere, ma va accettato. Ribery? Ha preso una forte contusione. Era dispiaciuto a fine primo tempo. Si possono sbagliare appoggi, ma la volontà di vincere c’è stata. Non mi sento di rimproverare i ragazzi. Dobbiamo migliorare, con un temperamento come questo non tarderanno ad arrivare i miglioramenti. Fiducia? Abbiamo giocato bene e non abbiamo nulla da recriminare. In altre occasioni si poteva fare meglio. I fischi vanno accettati”.