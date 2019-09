Fiorentina, Montella: “Contento della prestazione. Ribery mentalità vincente…”

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro la Juventus pareggiata per 0-0. Ecco le sue parole:

MATCH – “Sono orgoglioso della partita fatta. Davvero di altissimo livello. La Juventus è un avversario quasi imbattibile, ma ce la siamo giocata fino all’ultimo. Abbiamo vinto più duelli di loro, c’è mancato solo il gol e questo dispiace molto, visti anche i 12 tiri. Credo che anche i tifosi siano orgogliosi, nonostante sia solo un pareggio. 3-5-2? Stiamo lavorando al meglio per inserire i nuovi, ma ci vuole ancora un po’ di tempo. Questa partita l’abbiamo giocata come l’avevamo preparata in settimana in allenamento. La difesa aveva fatto insieme un solo allenamento, ma ha messo in campo l’atteggiamento giusto. È meraviglioso quando nelle difficoltà la squadra segue i consigli del proprio mister”.

SINGOLI – “Ribery? Non voleva uscire dal terreno di gioco, ha una mentalità da campione e questo fa la differenza. Non accetta di sbagliare un appoggio, nonostante la stanchezza. Sa leggere benissimo la situazione. Castrovilli? Stravedo per lui da quando l’ho visto la prima volta. Ha grandi potenzialità e, ad oggi, ha più cambio di passo tra i centrocampisti del campionato. Deve solo fare qualche gol in più, può essere l’erede di Antognoni”, ha concluso Montella.