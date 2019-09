Fiorentina, Montella: “Fin qui ottimo percorso, alla pari contro le prime tre della scorsa Serie A”

Ancora rinviato l’appuntamento alla vittoria per la Fiorentina. Decisivo il gol di Castagne per il pareggio dell’Atalanta al 96′ (2-2 al Tardini). Ecco le parole di Vincenzo Montella, mister dei Viola: “Abbiamo giocato con Napoli, Juventus e Atalanta in quattro giornate, le prime tre squadre dello scorso campionato – ha detto a Sky Sport -. Abbiamo giocato alla pari con tutte, meritavamo qualcosa in più. Tutti siamo arrabbiati dopo oggi, stiamo crescendo come squadra, la Fiorentina ha avuto un ottimo percorso in queste prime gare. Cosa non è andato? L’Atalanta è forte, sa come attaccarti, sa come perforarti, conoscendo i punti deboli degli avversari. Mancavano solo 10 secondi alla fine, non dormirò dopo stanotte. Il gol finale nasce da una mischia da ultima azione, l’unica opportunità che avevano per segnare era questa, è stato bravissimo Castagne a trovare il 2-2″.