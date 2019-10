Fiorentina, Montella furioso: “Un errore non rivedere il contatto Lukaku-Sottil”

La Fiorentina esce sconfitta nel finale nel match contro la Lazio. Il tecnico dei viola Vincenzo Montella commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Non capisco la decisione dell’arbitro sul contatto tra Lukaku e Sottil. Perché non andare a vedere un’azione decisiva a tre secondi dalla fine? Non è la prima volta che succede a noi. Se non ci fosse stata la Var, lo avrei accettato più volentieri. Ha lasciato correre su Correa e Castrovilli, ma è una cosa grave non andare a vedere quel contatto. Spero almeno che Guida mi paghi il caffè per l’errore commesso… Sono comunque orgoglioso dei ragazzi. In un paio di occasioni avrei voluto di più. Nel finale abbiamo sofferto a livello fisico. Abbiamo avuto le nostre occasioni, gli episodi avrebbero potuto far girare la gara. Gli avversari ci sono stati superiori, anche se non di molto. Avrebbe potuto vincere anche la Fiorentina. Ribery? Non avevo notato la sua reazione. Forse voleva uscire un po’ prima (ride ndr.)”.