Fiorentina, Montella: “Giocato alla pari, ma dobbiamo essere più concreti”

Fiorentina sconfitta per 2-1 da Torino nella quindicesima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico Vincenzo Montella al termine del match.

RABBIA – “Ho molta rabbia, la squadra ha giocato alla pari con il Torino. Non sono però contento del primo tempo: siamo stati poco incisivi e poco aggressivi. Nella ripresa abbiamo reagito e abbiamo chiuso i granata nella loro metà campo, ma dobbiamo concretizzare di più. Il calcio è semplice: bisogna fare gol. Dobbiamo ripartire dalla determinazione messa in campo nel finale. Io accetto le critiche, so come funziona. Noi però dobbiamo avere pazienza”.