Fiorentina, Montella: “Gli avversari adesso ci guardano in modo diverso”

Terza vittoria di fila per la Fiorentina, che, nella settima giornata di Serie A, ha battuto per 1-0 l’Udinese grazie ad una rete di Milenkovic. Queste le parole del tecnico viola Vincenzo Montella al termine del match.

PERSONALITA’ – “E’ stata una partita giocata con personalità, ci è mancata un po’ di verticalità ma la squadra mi è piaciuta. Si cresce anche passando da momenti di sofferenza come questi, non solo con le grandi prestazioni come quella di San Siro. Adesso gli avversari ci stanno iniziando a guardare in maniera diversa. Castrovilli regista? E’ un ruolo che può fare, ha avuto un buon impatto. Non vedo l’ora di poter giocare con un attaccante, stiamo cercando l’equilibrio che ci permetta di averlo in campo”.