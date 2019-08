Fiorentina, Montella infuriato: “Var, così non è giusto! E Chiesa non simula”

E’ arrivato da poco il triplice fischio di Fiorentina-Napoli. Vincenzo Montella commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Faccio i complimenti ai ragazzi e al pubblico. C’è un entusiasmo incredibile. Il campo ha dimostrato che non meritavamo questo risultato. Non capisco però perché ci si debba complicare la vita. E parlo di arbitri. Perché nessuno è andato a vedere al Var sull’episodio di Mertens? Sono stanco di sentir dire che Chiesa è un simulatore. Mi tengo l’intensità e la crescita dei ragazzi, l’entusiasmo del pubblico. Mi dispiace per la sconfitta immeritata. C’è tanta rabbia perché non è l’errore, ma il ragionamento. Così non lo accetto. L’arbitro ha visto nettamente l’episodio, ma non ha cambiato idea. Accetto gli errori, li accetto più volentieri senza Var. Non sono d’accordo con la regola alla base del rigore a nostro favore, ma questo è un mio parere. E’ diverso il ragionamento alla base del rigore dato al Napoli. Sono orgoglioso dei ragazzi. Mi piace giocare a viso aperto. Il Napoli ha sfruttato le mezze occasioni avute, sono bravi nelle scelte. Abbiamo capito di poter lavorare bene e di poter sistemare i difetti. Ci manca un pizzico di esperienza. Basta vedere tante piccole cose. Un esempio come il Napoli ha gestito la partita alla fine. Anche noi cercheremo di imparare queste cose”.