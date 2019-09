Fiorentina, Montella: “Mi sento in credito e contro il Milan in crescita sarà test stimolante”

La Fiorentina domani sarà di scena a Milano contro la banda di mister Giampaolo. Una sfida che il tecnico viola Montella presenta così: “Non ho spirito di rivalsa nei confronti del Milan anche perche’ e’ stata un’esperienza fantastica, abbiamo vinto un trofeo anche se qualcuno se lo dimentica. Abbiamo riportato il Milan in Europa senza di fatto fare mercato. Non la reputo quella un’esperienza negativa, tutt’altro, sia a livello umano che professionale – ha aggiunto – Ci tornero’ da ex ma in testa ho solo la Fiorentina, ho voglia di fare bene e ho voglia di continuare a dimostrare che stiamo crescendo”. “I punti messi in palio domani sera saranno importantissimi perche’ almeno io mi sento ancora in credito – ha detto ancora Montella – Penso che questa squadra abbia dimostrato qualcosa in piu’ dei cinque punti che ha. E’ un test importantissimo, molto difficile e stimolante, contro un avversario in netta crescita, sicuramente a livello di gioco”.