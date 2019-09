Fiorentina, Montella: “Nessuna rivalsa col Milan, Ribery sempre decisivo”

Triplice fischio per Milan–Fiorentina. L’allenatore dei viola Vincenzo Montella ha commentato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Non è la partita perfetta, ma è una grande soddisfazione. Bello battere il Milan a San Siro. La soddisfazione è aver vinto in questo stadio. Non ho nessun spirito di rivalsa verso il Milan, c’era un’altra dirigenza. Ho vinto una Supercoppa e portato il Diavolo in Europa con la vecchia dirigenza. Non ho alcun rancore. Ribery? Mi aspettavo la standing ovation. Non è quello di 5 o 6 anni fa, ma riesce ad essere sempre decisivo. Ha una capacità sopra la media. Abbiamo fatto quattro partite di altissimo livello. La squadra ha certezze, per questo ho deciso di continuare con la stessa formazione”.