Fiorentina, Montella: “Pareggio importante, sempre stati in partita”

La Fiorentina stoppa l’Inter all’Artemio Franchi di Firenze. Il tecnico dei viola Vincenzo Montella commenta la partita dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “E’ un pareggio di un valore importante. Il punto va rapportato all’avversario. La sconfitta sarebbe stata una beffa. C’era uno spirito diverso dall’inizio. La squadra è stata sempre in partita e il gol è arrivato al momento giusto. Pensavo addirittura di poterla vincere. Vlahovic arriverà in alto perché ha lavorato tanto. Stiamo lavorando sopra questo ragazzo. Gli ho dato fiducia, ha avuto una grande responsabilità gestendo da solo l’attacco. Mi sarebbe dispiaciuto se di questo lavoro si fosse giovato qualcun altro… Ci sono mancati tanti giocatori di personalità come Pezzella e Ribery. Oggi ha fatto una grande partita Caceres che abbiamo spremuto molto. Se mancano questi perni, si chiedono responsabilità più grandi a giocatori giovani. Castrovilli ha giocato con un risentimento muscolare, ma ha stretto i denti. Siamo arrivati tante volte al cross, abbiamo riempito l’area senza concludere. Non meritavamo di perdere questa partita. La squadra ha fatto una partita alla pari con l’Inter”.