Fiorentina, Montella: “Risultato e classifica ingiusti, decisivi gli episodi”

Triplice fischio tra Fiorentina e Roma. L’allenatore dei viola Vincenzo Montella si sofferma sulla gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Il risultato non ci sta. Ho visto una squadra che ci ha provato sempre. La squadra ha corso sempre fino alla fine. Il momento migliore è stato all’inizio. Nel secondo tempo i giocatori di esperienza della Roma hanno abbassato il ritmo. Fino al 3-1 eravamo in gara, dispiace per come è finita. C’è stato qualche calo da parte di alcuni giocatori, ma ci può stare nell’arco di una stagione. La differenza tra le due squadre erano evidenti. Se ci sarò ancora io, lavoreremo sul mercato dopo il 30. La classifica non rispecchia il nostro valore, ma è successo di tutto. Bisogna guardare tutte le situazioni che capitano. Credo si possa fare di più. Siamo molto competitivi, ma possiamo avere una classifica migliore. Gli episodi spesso sono stati decisivi”.