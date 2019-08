Fiorentina, Montella: “Se penso al Napoli mi viene mal di testa. Su Ribery…”

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato per la prima volta in stagione in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli. Ecco le sue parole:

MERCATO – “Sono contentissimo, sono arrivati giocatori certi come Badelj e Pulgar, possono completarsi ma hanno bisogno di esterni un po’ più difensivi di quelli che abbiamo. Il calendario non ci aiuta, non è un alibi ma la realtà. Sono certo che la squadra verrà migliorata ancora perché ci sono cose da completare. Senza paura e con identità abbiamo voglia di essere riconoscibili come stile di gioco”.

SFIDA – “Come si ferma il Napoli? Parliamo della squadra che ha cambiato meno mentre noi siamo quelli che hanno cambiato di più. E’ una squadra che fa una media di 80 tiri a partita. E’ una squadra che sa dove vuole arrivare già da tanti anni. Noi siamo comprensibilmente indietro nella costruzione della squadra. Incontriamo la seconda squadra più forte del campionato. Serviranno tutte le energie e la concentrazione per affrontare un grande avversario. Dobbiamo abbracciarci forte come squadra e farci sostenere dai tifosi. E’ una partita difficile perché se penso alle statistiche dei gol del Napoli mi viene un po’ di mal di testa”.

UOMINI – “Ribery? Sicuramente è indietro di condizione. Ci ho parlato a lungo con lui e ha voglia di mettersi a disposizione ed essere competitivo per dare una mano ai giovani e sul campo. Ha voglia di esserci, lo porterò con il Napoli e mi auguro di farlo giocare“. “Chiesa centravanti? La fascia è dove si esprime meglio, ha facilità di corsa e potenza. A volte le intuizioni vengono anche per caso, basta vedere Mertens che per necessità è diventato un attaccante formidabile, o Totti”, ha concluso Montella.