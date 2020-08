Fiorentina, muro viola per Castrovilli: la posizione della Fiorentina sul centrocampista

La Fiorentina di Commisso alza un vero e proprio muro sul centrocampista gigliato Gaetano Castrovilli. Il calciatore è stata una delle sorprese di questa stagione e le continue ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei più importanti club italiani.

LA POSIZIONE DELLA FIORENTINA SU CASTROVILLI

Secondo Repubblica, i toscani sarebbero pronti a blindare il centrocampista della Nazionale rifiutando le avances dei più prestigiosi club italiani che si sono fatti avanti. Prime su tutte le prime due classificate della Serie 2019-20, Juventus e Inter, le prime a bussare alla porta viola per provare a sondare il terreno. Nelle ultime settimane invece sembra aver guadagnato posizioni importanti la nuova Roma di Friedkin. La Fiorentina, però, non ci sente ed è pronta a rinunciare a ricche offerte per Castrovilli che resterà a Firenze.