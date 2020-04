Fiorentina, Mutu si candida per la panchina: “Allenarla sarebbe il mio sogno”

A Firenze Adrian Mutu ha lasciato un segno notevole. L’ex attaccante romeno ha trascinato la Fiorentina in Champions League in due occasioni, nel 2007/08 e nel 2008/09. Inevitabilmente si è formato un attaccamento sentimentale molto forte, come confessato nel corso di un’intervista a Sky Sport: “La squadra a cui sono più legato è sicuramente la Fiorentina, per il legame che c’è ancora oggi tra me e la città. Allenarla diciamo che sarebbe il mio sogno nel cassetto, ma sono ancora in un momento di studio. So cosa vuol dire la Serie A, e nel caso voglio farmi trovare pronto al 100%”.

IDEA – Ma come potrebbe essere il Mutu allenatore? Adrian lo spiega accuratamente: “Nella mia filosofia da tecnico che la prima cosa da fare è sempre adattarsi a dove ci si trova, se si è in un club di alto livello o che lotta per salvarsi e via dicendo. Alcuni allenatori se lo possono permettere, ma sono Mourinho, Guardiola, Mancini e via dicendo. Io mi devo adattare a quello che c’è, e per questo sto molto attento alla mia difesa”.

FREY – A Firenze Mutu ha trovato grandi amici come Sebastian Frey. A Sky ha raccontato un aneddoto particolare che lo lega al portiere francese: “Mi ricordo il cucchiaio che gli feci in un Cesena-Genoa, gli andai a chiedere scusa subito dopo. Abbiamo un bellissimo rapporto, dalla Fiorentina in poi siamo diventati molto amici. Siamo come fratelli, ci sentiamo quasi tutti i giorni”.