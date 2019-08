Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni

Scontro di fuoco questa sera tra Fiorentina e Napoli, impegnate nella prima giornata del nuovo campionato di Serie A. I viola, protagonisti di un ricco mercato, cercano il riscatto dopo l’opaca stagione scorsa, mentre gli azzurri cercheranno di insidiare il titolo alla Juventus.

FIORENTINA – Vincenzo Montella, per la sfida, dovrebbe schierare un 4-3-3 con Dragowski tra i pali, Lirola, Milenkovic, Pezzella e Biraghi in difesa, Castrovilli, Badelj e Pulgar a centrocampo, Sottil, Boateng e Chiesa in attacco.

NAPOLI – Carlo Ancelotti dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 nel quale Callejon, Fabian Ruiz e Insigne appoggeranno l’unica punta Mertens. In mezzo al campo spazio per Allan e Zielinski, mentre in difesa, a protezione di Meret, ci saranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Ghoulam.

Queste le probabili formazioni del match:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Sottil, Boateng, Chiesa. Allenatore: Montella.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. Allenatore: Ancelotti.