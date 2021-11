Fiorentina, Nico Gonzalez ancora positivo al Covid

Sembra difficile il suo recupero per il match contro la Juventus

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano quasi sicuramente non potrà avere a disposizione contro la Juventus il suo attaccante Nico Gonzalez che è risultato ancora positivo al Covid. L'argentino, asintomatico, si trova in isolamento dalla scorsa settimana e ha già saltato le gare contro Lazio e Spezia. I tamponi effettuati in questo periodo secondo protocollo non hanno dato l'esito sperato e a questo punto la disponibilità del calciatore della Fiorentina per la trasferta di sabato contro la Juventus appare sempre più remota. Dopo Juventus-Fiorentina ci sarà poi la sosta per le nazionali di due settimane e sicuramente tornerà in campo Nico Gonzalez.