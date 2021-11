Fiorentina, Nico Gonzalez negativo dopo diverso tempo e col Milan ci sarà

E' tornato ad allenarsi con il gruppo il calciatore viola

Buona notizia oggi per il tecnico della Fiorentina Italiano in vista del match col Milan. L'attaccante argentino, Nico Gonzalez è risultato negativo al Covid-19 dopo diverso tempo e da oggi è tornato ad allenarsi presso il centro sportivo "Davide Astori". Contro il Milan però, difficile che parta titolare, l'argentino rimane comunque con la voglia di mettersi in gioco, dopo lo stop lungo che gli ha fatto saltare numerose partite.