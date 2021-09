Fiorentina, Odriozola: “Callejon mi ha convinto. Sono nel club di Baggio e Batistuta”

Alvaro Odriozola racconta le sue sensazioni sull'approdo della Fiorentina, un club importante ai suoi occhi

L'ultimo colpo di mercato della Fiorentina è Alvaro Odriozola. Il difensore spagnolo si è presentato alla stampa, raccontando tutta la sua emozione per l'approdo nel club viola: "La differenza rispetto all'anno scorso è sicuramente l'allenatore. Italiano ha uno stile di gioco che si adatta ai giocatori che ha in rosa e anche Callejon mi ha detto che tutti sono contenti del suo arrivo. Piace molto anche a me il mister perché vedo che è un tecnico che tira fuori il meglio di ognuno. Sono venuto per portare la mia esperienza. Voglio giocare per dare la mia miglior versione. La Fiorentina è un club molto importante, tra i più storici d'Italia che ha avuto grandi campioni in squadra come Baggio e Batistuta e come uno spagnolo come Borja Valero che qui è molto amato. Mi piacerebbe anche centrare la qualificazione alle competizioni europee".