Fiorentina, Odriozola rivela: “Callejon come un padre per me”

Alvaro Odriozola racconta come sta procedendo la sua avventura in Italia e parla del rapporto con Callejon

La Fiorentina è sicuramente tra le rivelazioni di inizio stagione. Una delle sorprese della squadra viola è il laterale Alvaro Odriozola, arrivato con la formula del prestito dal Real Madrid. Il giocatore ha fatto un bilancio sui suoi primi mesi in Italia ai microfoni di As: "Sono stato accolto molto bene a Firenze, sono contento. Sono rimasto molto sorpreso perché c'è qualità in questo gruppo e le persone hanno un grande cuore. La squadra è unita, viene da un anno difficile e vuole che le cose vadano bene, con l'obiettivo di lottare con dignità per l'Europa. Poi Odriozola svela un retroscena sull'inizio della sua avventura: "C'è una persona che mi ha aiutato molto sia nella firma che nel mio inizio di avventura qui, che è José María Callejón. Non lo scopro adesso come calciatore, perché è un grande, lo è sempre stato e continua a esserlo, ma come persona vorrei ringraziarlo pubblicamente perché mi ha incoraggiato a venire. Da quando sono arrivato, è stato come mio padre qui".