Fiorentina, parla il medico: “I contagiati stanno tutti bene”

Durante il primo giorno di allenamento individuale, la Fiorentina ha scoperto ben 6 casi di positività al Covid-19. La società aveva dichiarato che si trattava di 3 giocatori e 3 membri dello staff tecnico-sanitario.

MEDICO – Tra questi c’è anche Luca Pengue, uno dei dottori della squadra. Intervistato da Tg1 Rai Toscana il medico del club ha dichiarato: “Non vi nascondo di aver passato dei momenti molto difficili. Sono stati giorni di paura, dei momenti molto pesanti sia per me che per la mia famiglia, ma adesso sono solo un brutto ricordo. Ora sono quasi completamente recuperato“.

GIOCATORI – Riguardo alle condizioni di salute dei giocatori ha risposto: “Stanno tutti abbastanza bene, sono asintomatici e per alcuni di loro i test hanno mostrato una forma molto lieve. Stiamo applicando alla lettera le precauzioni e il protocollo della Federazione, perché la sicurezza delle persone viene prima di tutto“.