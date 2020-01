Fiorentina, paura passata per Castrovilli dopo colpo alla testa: “Ora sto bene. Solo grande spavento”

Solo un grande spavento. Fortunatamente Gaetano Castrovilli sta bene. Il calciatore della Fiorentina era stato costretto a lasciare il campo durante il match di ieri tra la Viola e il Genoa, causa stordimento.

Il fantasista è stato subito portato in ospedale per fare tutti gli accertamenti del caso tra la paura generale dell’ambiente e dello stesso giocatore. Oggi, per fortuna, un messaggio rassicurante da parte dello stesso Castrovilli che su Instagram ha voluto rassicurare in prima persona i tifosi sulle sue condizioni: “Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto”.