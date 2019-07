Fiorentina, per l’attacco c’è un ex Juventus

Fiorentina scatenata sul mercato in queste ore. Oltre ad aver puntato il mirino su Radja Nainggolan, in uscita dall’Inter, i viola stanno lavorando anche per un grande colpo in attacco. Il sogno dei toscani è costituito dall’ex giocatore della Juventus Fernando Llorente, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Tottenham, con il quale, nell’ultima stagione, è approdato alla finale di Champions League. Lo spagnolo avrebbe dato già il suo benestare all’operazione e potrebbe arrivare a Firenze con un contratto annuale con opzione per il rinnovo.

Sul fronte uscite, invece, si complica la cessione di Giovanni Simeone: l’argentino ha infatti già rifiutato le proposte di diverse squadre di Serie A e, alla fine, potrebbe rimanere alla Fiorentina.