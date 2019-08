Fiorentina, Pradé: “Soddisfatto del gruppo, mi fido degli arbitri”

La Fiorentina esce sconfitta contro il Napoli, ma il Direttore Sportivo Daniele Pradé trae un bilancio favorevole: “Abbiamo la soddisfazione di aver divertito, partendo da una squadra giovane con identità ben precisa. All’inizio sembravamo una squadra da Premier. Sono soddisfatto dei giovani e di come i senatori stiano aiutando gli altri. Arbitri? Alla prima giornata non ha senso. Gli arbitri mi hanno dato una spiegazione sugli episodi incriminati. Mi fido di quello che mi dicono. Mi prendo quello che c’è stato di bello, a Firenze non accadeva da diverso tempo. Quest’anno c’è una transizione. Non abbiamo un obiettivo sportivo, ma dobbiamo costruire”.