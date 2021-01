Fiorentina, Prandelli: “In molti mi chiedono chi me l’abbia fatto fare di tornare a Firenze…”

L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli parla alla vigilia della gara di campionato con il Crotone: “I miei amici, così come i miei familiari, mi chiedono chi me l’abbia fatto fare di tornare a Firenze, ma io non penso di aver fatto la scelta sbagliata. Amo Firenze e la Fiorentina, ho scelto col cuore. Siamo in difficoltà, è vero, ma io non ho mai avuto paura delle difficoltà. Domani ci giochiamo tanto, da tutti i punti di vista. Il Crotone è una squadra insidiosa che gioca un calcio pensato e non improvvisato, ha messo in difficoltà tante squadre e dovremo quindi avere massima attenzione. Io però ho grande fiducia nei miei”.