Fiorentina, Prandelli: “Più ottimista oggi, ho visto la giusta determinazione”

La Fiorentina sogna la vittoria, viene rimontata dal Parma e rischia di subire una clamorosa sconfitta. La formazione viola si salva solamente nel finale e resta distante dalla zona retrocessione, anche se deve rimanere vigile.

LE PAROLE DI PRANDELLI

Il tecnico Cesare Prandelli commenta la gara della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Sono più ottimista adesso che un mese fa. Ora dobbiamo lottare ogni partita, consapevoli delle difficoltà. Gli episodi non ci aiutano. La determinazione e la voglia di non perdere sono state importanti. Quando si va in vantaggio, bisogna gestire con più attenzione. Prendere gol dopo il vantaggio, poteva essere molto complicato. Non so se sono cali di tensione o valutazioni errate alla base dei nostri errori. A volte siamo troppo ottimismi nelle nostre valutazioni. Dopo la partita ho sentito Commisso: ci è vicino. Siamo uniti e dobbiamo continuare pensando di recuperare i giocatori in alcune zone del campo”.