Fiorentina, Prandelli scherza: “Ribery voleva giocare di più, ma io sono vecchio…”

La Fiorentina risorge e travolge il Benevento. La formazione toscana rifila una netta sconfitta ai campani, travolti per 4-1. Un successo importante per allontanarsi dalla zona retrocessione.

LE PAROLE DI PRANDELLI

Il tecnico Cesare Prandelli interviene ai microfoni di Sky Sport al termine del match: “Il merito della crescita di Vlahovic è solamente suo. Ha qualità importanti. D’ora in avanti sarà complicato per lui perché dovrà ripetersi e le aspettative saranno enormi. Sapevamo che il Benevento era fortissimo sulle seconde palle. Abbiamo giocato in maniera semplice, senza inventare cose particolari. Ribery mi ha detto che poteva tenere per 90 minuti. Gli ho spiegato che sono vecchio e non so gestire il tempo (ride ndr.). Eysseric ha qualità. Il suo problema era la continuità. Ha dovuto allenarsi molto per mettermi in difficoltà. Avremo ancora tanti altri scontri diretti. Se ci si abbassa molto, si perde la partita. Bisogna avere la capacità di giocare in verticale. La base per iniziare un cammino importante è un progetto tecnico valido. Ci manca molto il pubblico. Grazie ai tifosi avremmo potuto capire subito molto del nostro campionato”.