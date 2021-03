Fiorentina, Prandelli: “Sono più fiducioso di un mese fa”. Poi si arrabbia

E’ un Cesare Prandelli amaro ma non rassegnato quello che ha analizzato ai microfoni di Sky la partita contro il Parma: “La squadra di D’Aversa ha dato tutto quello che poteva, prendere quella rete subito dopo il vantaggio è stato particolarmente difficile, dovevamo difendere con più veemenza. Non so se abbiamo cali di tensione o valutazioni errate, oggi abbiamo preso un contropiede partendo da superiorità numerica, quando hanno palla gli altri siamo troppo sicuri che non possa accadere nulla, ci vuole più attenzione. Sono più ottimista adesso di un mese fa, abbiamo dimostrare di esserci calati nella parte. Sappiamo che c’è da lottare, la voglia di portare a casa un punto è stata importante”. Poi Prandelli si scalda quando sente parlare di un Commisso arrabbiato: ” Non mettiamo ulteriori tensioni, in città ce n’è già molta, dire che ci sono voci negative è sbagliato, altrimenti il presidente ci avrebbe chiamati e ci avrebbe tirato su”.