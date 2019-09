Fiorentina, Ribery: “Bella partita. Peccato per le occasioni non sfruttate. E che caldo…”

0-0 bugiardo quello maturato al Franchi di Firenze tra la Fiorentina e la Juventus. I padroni di casa hanno giocato meglio e avrebbero meritato qualcosa in più. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, il grande nuovo arrivato Frank Ribery, titolare quest’oggi, ha detto la sua sulla gara. Ecco le sue dichiarazioni:

FIDUCIOSO – “Sono contento per essere sceso in campo. Erano quasi tre mesi che non giocavo una partita così. Sono arrivato tre settimane fa a Firenze e lavoro ogni giorno dando il massimo. Sono soddisfatto di aver giocato per un’ora e credo anche bene. Oggi è stata una bella partita oggi. Mi piace la città, i tifosi, vedere uno stadio così pieno. Abbiamo avuto qualche situazione per segnare, peccato, ma la Juve è una bella squadra, e poi c’era un gran caldo. Dobbiamo lavorare tutti assieme, abbiamo una bella squadra e speriamo di vincere la prossima”, ha concluso Ribery.