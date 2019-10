Fiorentina, Ribery: “Gioco ancora per vivere questi momenti”

Ancora una vittoria per la Fiorentina, che, nel lunch della settima giornata di Serie A, ha battuto per 1-0 l’Udinese. Tra i protagonisti della gara, ancora una volta, Franck Ribery. Queste le sue parole al termine del match ai microfoni di DAZN.

CUORE – “Ho giocato con il cuore per i nostri tifosi. Il calcio mi piace per questi momenti, dobbiamo continuare a lavorare così. Oggi abbiamo vinto una partita molto difficile contro una buona squadra. Io un fenomeno? Lo sono anche questi tifosi. Sono molto contento, così come la mia famiglia. Siamo una grande squadra e possiamo fare buone cose. Io sono venuto qua con voglia di fare bene”.