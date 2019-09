Fiorentina, Ribery: “La cicatrice? Ho sofferto molto, ma mi ha dato forza”

E’ stato il grande colpo di mercato dell’estate della Fiorentina, Franck Ribery. E il francese, in queste ore, ha rilasciato un’intervista a Canal+ svelando alcuni dettagli sul suo passato.

CICATRICE – “Ho sofferto molto per la cicatrice, anche se non mi sono mai messo a piangere in un angolino. Non è stato facile da bambino. Eppure è stata proprio quella cicatrice a darmi la forza necessaria per andare avanti, ha formato il mio carattere. Anche la mia famiglia ha sofferto: vedere il modo in cui gli altri ti guardano, sentire i commenti… Mi fissavano tutti. Solo dopo molto tempo ho imparato a convivere con questa cicatrice, a trovare forza dagli sguardi della gente. Fa parte di me, la gente deve accettarmi così come sono”.