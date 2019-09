Fiorentina, Ribery: “Vivo per il calcio. Vecchio? Io ho ancora fame”

La Fiorentina demolisce il Milan a San Siro. Il successo viola porta la firma di Franck Ribery. Queste le sue parole a Sky Sport: “Sono contento di aver giocato in questo stadio, è sempre speciale. Adesso è un momento difficile per il Milan, ma noi abbiamo fatto una bella partita. Io vecchio? Sono contento per il calcio è la mia vita. Quando sono arrivato alla Fiorentina avevo ancora fame. Quando sono in una squadra di giovani, mi esalto. Marketing? Io sono venuto per due anni alla Fiorentina, per i tifosi. Sono contento di come sto giocando. Chiesa è un buon giocatore, io parlo sempre con lui ed è importante per lui e la squadra”.