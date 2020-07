Fiorentina, riecco Kouamé: “Si torna in campo”. E Piatek lo incoraggia

Il calvario sembra ormai finito per Christian Kouamé. L’attaccante ivoriano è stato girato in prestito dal Genoa alla Fiorentina a gennaio, ma finora non è riuscito a scendere in campo a causa di un infortunio al ginocchio. Dopo una lunga riabilitazione, il ragazzo classe 1997 è pronto a prendersi la sua rivincita contro la sfortuna che si è accanita contro di lui.

RIFLESSIONE

Kouamé ha affidato ai social i suoi pensieri, ripercorrendo l’ultimo periodo e riflettendo sul suo rientro: “Sono passati 235 giorni, quasi 8 mesi, da quel 12 novembre. L’infortunio, il dolore, l’operazione e la lunga riabilitazione. A gennaio il trasferimento alla Fiorentina. Poi finalmente di nuovo il campo, il pallone. E oggi l’enorme gioia di leggere il mio nome nella lista dei convocati. 235 giorni, quasi 8 mesi, in cui sono cresciuto come uomo. Adesso però posso pensare solo a rimettere le mie scarpe da calcio e tornare a giocare”. Tra i tanti commenti arrivatigli via Instagram ce n’è uno davvero particolare: si tratta dell’incoraggiamento ricevuto da Krzysztof Piatek, suo ex compagno ai tempi del Genoa nella scorsa stagione. Il bomber polacco ha commentato la foto dell’amico con un “Forza”. Insieme a lui anche il messaggio di Andrea Pinamonti: “Grande Leone”.