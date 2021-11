Fiorentina, riecco Nico Gonzalez: negativo al Covid

Il calciatore potrà presto tornare a disposizione del mister Viola

Buone notizie per la Fiorentina in vista del ritorno del campionato la prossima settimana, quando la Viola se la vedrà contro la capolista Milan, il prossimo 20 novembre. Nico Gonzalez è risultato negativo al Covid dopo aver effettuato un tampone molecolare. L'argentino dovrà ora intraprendere l'iter diagnostico per ottenere l'idoneità al rientro in campo.