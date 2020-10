Fiorentina-Sampdoria diretta tv e streaming, dove vedere il match

Fiorentina-Sampdoria si gioca questa sera venerdì 2 ottobre alle 20.45 per la terza giornata di Serie A. Al Franchi di Firenze la Viola sfida la truppa di Ranieri ancora a quota zero in classifica. Sarà una sfida avvincente dove due campioni come Ribery da una parte e Quagliarella dall’altra proveranno ad essere decisivi.

Fiorentina-Sampdoria, le probabili formazioni

Squadre praticamente certe per entrambi i tecnici. Iachini si affida a Dragowski in porta. Milenkovic, Ceccherini, Caceres in difesa; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi in mezzo al campo mentre Kouamé e Ribery sono confermati in avanti. Scalpita Vlahovic che vuole farsi perdonare la prova opaca contro l’Inter. Gli ospiti cercano i primi punti in campionato dopo le sconfitte contro Juventus e Benevento. Ranieri punterà su Audero tra i pali. Bereszynski, Tonelli, Yoshida e Augello in difesa. Il neo arrivato Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto in mezzo al campo. Pacchetto avanzato affidato al giovane Bonazzoli e Fabio Quagliarella

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Fiorentina-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv da Sky e sarà visibile per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite). Inoltre, la gara del Franchi potrà anche essere vista, come sempre, in streaming grazie al servizio Sky Go: gli abbonati a Sky potranno vedere la partita su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android, oppure collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un’alternativa valida per vedere la gara tra Fiorentina e Samp è costituita da Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi in streaming, fra cui anche le partite di Serie A. Basterà acquistare uno dei pacchetti dedicati.