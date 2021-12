Fiorentina-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Alle 12:30 la sfida del Franchi

Tutto è pronto per il lunch match della 18^ giornata di Serie A tra Fiorentina-Sassuolo. Le due squadre scenderanno in campo alle 12:30 per aprire il turno delle gare domenicali. La Viola di Vincenzo Italiano sfida al Franchi i neroverdi di Alessio Dionisi.