Fiorentina scatenata: dopo Piatek arriva un colpo “galactico”

Viola alla ricerca di top player

Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato. Dopo aver preso Ikoné e Piatek, il presidente Commisso ha in mente un altro grande, anzi, grandissimo colpo. Il nome è quello di Francisco Román Alarcón Suárez, meglio conusciuto da tutti come Isco. Il trequartista del Real Madrid è in scadenza a giugno e sarebbe ai ferri corti con Carlo Ancelotti. I Viola, già da qualche settimana, hanno avviato i contatti con i Blancos e l'entourage del giocatore per provare a convincerlo a trasferirsi in Serie A.