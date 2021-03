Fiorentina, si ferma Kokorin: infortunio per l’attaccante russo

I guai per la Fiorentina sembrano non finire più, come se non bastasse il complicato momento che la squadra toscana sta vivendo sul campo anche la sfortuna si mette di mezzo. L’attaccante russo Kokorin, che ancora non ha visto decollare la sua esperienza italiana, ha subito un infortunio, nello specifico una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Ad annunciarlo è stata la stessa Fiorentina tramite una nota ufficiale.

LA NOTA UFFICIALE

“ACF Fiorentina comunica che, in seguito al perdurare di sintomatologia dolorosa emersa nel corso della partita di mercoledì sera contro la Roma,il giocatore Kokorin è stato sottoposto nella giornata di oggi ad ulteriori accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una minima lesione a carico del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha iniziato il percorso terapeutico e verrà rivalutato nei prossimi giorni”.

