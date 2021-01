Anche la Fiorentina, dopo Juventus e Inter, monitora Alejandro Gomez dell’Atalanta. La Viola è alla ricerca di un vice Vlahovic e di un giocatore da alternare a Ribery che oggi si è infortunato durante la partita contro la Lazio. Il sogno per questo secondo ruolo è il Papu Gomez, che però per ora non apre alla soluzione Fiorentina. Dovessero cambiare le cose, sarebbe lui il profilo perfetto nella testa dei dirigenti viola.