Fiorentina, sospiro di sollievo Dragowski: tornerà dopo la sosta

Tra le note negative della sconfitta della Fiorentina contro il Milan c’è sicuramente l’infortunio di Bartlomiej Dragowski. Il portiere viola, infatti, è uscito al 44’ del primo tempo dopo un problema rimediato alla caviglia sinistra. L’estremo difensore si era fatto male nel corso di un rinvio dal fondo. Prandelli è stato costretto al cambio, lanciando in campo il numero due Terracciano. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, per fortuna, l’infortunio del polacco non dovrebbe essere molto grave e grazie alla pausa per le nazionali, la squadra di Firenze potrà contare su di lui alla ripresa. In tal modo Dragowski ci sarà per la trasferta contro il Genoa fissata per il 3 aprile.