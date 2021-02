Fiorentina-Spezia, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Spezia match che apre il week end in Serie A:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. Prandelli

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Saponara. All. Italiano

La 23^ giornata di Serie A inizia al Franchi, dove i viola cercano il sorpasso allo Spezia reduce da due vittorie. Prandelli si affida al tandem Kouamé-Vlahovic e rinuncia a Castrovilli: gioca Pulgar al suo posto. Conferme dall’inizio per Venuti e Martinez Quarta. Tante assenze per Italiano a partire dalla difesa: dentro Chabot e Marchizza. Davanti riecco il tridente con Gyasi e gli ex Agudelo-Saponara