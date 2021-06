Fiorentina, stadio Franchi coperto e curve più vicine al terreno di gioco

Sarà aumentata anche la capienza del Franchi

La Fiorentina potrebbe avere una casa moderna e ristrutturata. E' stato illustrato il progetto dello stadio Franchi che prevede la copertura e con le curve più vicine al campo di gioco. Salirà anche il numero di posti con una capienza di 40.000 spettatori. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la sfida è quella di completarlo entro il 2026 e cioè in corrispondenza con un fantastico compleanno: i cento anni della Fiorentina. Dopo un anno di dibattiti il sindaco di Firenze Dario Nardella si gode la sua vittoria. E’ stato lui a trovare la strada per il nuovo Franchi. Ieri il primo cittadino ha reso pubblico il bando del concorso internazionale di progettazione per la qualificazione dell’impianto di Nervi e dell’area di Campo di Marte. Costo complessivo: 250 milioni di euro.