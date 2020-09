Fiorentina-Torino diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Fiorentina-Torino aprirà la nuova stagione di Serie A. Toccherà ai viola e ai granata fare il debutto in questa nuova annata 2020-2021 del massimo campionato italiano. Al Franchi, alle 18, la squadra di Beppe Iachini affronterà quella del neo mister Marco Giampaolo.

Fiorentina-Torino, le probabili formazioni

C’è grande attesa per il debutto della Serie A. Il match delle 18 vedrà davanti la Viola e il Torino. Padroni di casa che dovrebbero schierarsi col 3-5-2 affidandosi a Dragowski tra i pali. Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa. Bonaventura, Duncan e Castrovilli a centrocampo con Chiesa e Biraghi sulle corsi esterne. In avanti Ribery con Kouamé. Ospiti con Sirigu in porta. Izzo, Breme e Nkoulou e Murru in difesa. Rincon, Meité, Linetty e Berenguer in mezzo al campo. Duo d’attacco composto da Zaza e Belotti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Bremer, Nkoulou, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Fiorentina-Torino sarà trasmessa in diretta e esclusiva da Sky e potrà essere seguita sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 del satellite). La telecronaca dell’evento sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Marchegiani. Esiste poi anche un altro modo per vedere la gara. Sarà possibile, infatti, godersi lo spettacolo anche in streaming. Gli abbonati di Sky potranno seguire il match attraverso dispositivi quali smartphone e tablet, o ancora pc e notebook, tramite la piattaforma Sky Go. Nel primo caso basterà utilizzare l’apposita app per i sistemi iOS ed Android, nel secondo sarà invece sufficiente collegarsi al sito ufficiale. Come ultima opzione, esiste anche Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che mette a disposizione le partite di Serie A tramite uno dei pacchetti proposti.

