Fiorentina, Torreira avverte la Juventus: “Sento fiducia. Prima o poi segnerò”

Lucas Torreira sembra già molto carico in vista del match tra Fiorentina e Juventus

Si avvicina la sfida sentitissima tra Fiorentina e Juventus. I toscani stanno vivendo un ottimo avvio di campionato e sognano di sgambettare i rivali bianconeri. Tra gli uomini più attesi c'è Lucas Torreira, che si è raccontato attraverso i canali del club viola: "Mi sento molto bene, sinceramente. Sto prendendo la forma che volevo, che avevo un po’ perso nell’ultimo periodo, in cui non ho avuto tempo per prepararmi e giocare. Gioco di più, è importante prendere fiducia e sentirla da mister, staff e compagni. La partita con lo Spezia è stata spettacolare, venivamo da una sconfitta immeritata con la Lazio dopo una gran partita. Emozionante l’applauso dei tifosi, li ringrazio. Per ora non ho un buon rapporto con il gol.. L’ultima partita ci sono andato vicino, anche per come ci fa giocare il mister, con pressing alto anche dai centrocampisti, stiamo sempre alti. L’importante però è aiutare la squadra recuperando palla, magari con un assist. Continuo a lavorare perché so che questo gol arriverà".